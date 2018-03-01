«Мы мечтаем вернуться в Кыргызстан, но экономическая ситуация на Родине не улучшается»

Санжар Шараев — успешный предприниматель из Кыргызстана, проживающий в Санкт-Петербурге. Когда-то он уехал из страны на поезде, не имея средств даже на билет, так называемым методом «зайца», трясясь от волнения на каждой станции и границе, что его как безбилетника снимут с поезда. Спасла форма, которую ему предоставил один из проводников поезда. Тот согласился посодействовать соотечественнику и помог добраться до России за небольшую сумму.

«Я не видел будущего в Кыргызстане, финансовое положение было очень тяжелым, из-за чего были проблемы в семье. Когда прибыл наконец в Питер, увидел на вокзале своих мигрантов. Они собирали и сортировали мусор, который оставался после каждого поезда. Я присоединился к ним. Пару месяцев собирал мусор, жил впроголодь, спали мы прямо на вокзале, в ангаре. Другую работу найти и устроиться не сразу удалось. Трудностей, с которыми я столкнулся за это время, никому не пожелаю. Но пути назад не было. Где я только не работал, чтобы выжить. Год трудился на автомойке неофициально, так как документы еще не были оформлены. Потом ушел работать водителем. Относились ко мне очень хорошо, потому что я не пил, не курил, добросовестно относился к работе, не опаздывал, в общем, за работу держался как мог. Со временем, наконец, я оформил документы как положено, и, подзаработав некоторую сумму, смог купить себе старый камаз. Открыл фирму по сбору и вывозу мусора и стал обслуживать небольшую часть области. Шаг за шагом наш парк машин увеличился. На сегодня у нас 25 машин, и мы обслуживаем одну область. Со мной работают наши соотечественники» — рассказывает Санжар.

Он признался, что мечтает когда-нибудь вернуться в Кыргызстан.

«Мы все об этом мечтаем, но пока не могу, — сетует собеседник. — Я приезжаю в Кыргызстан и вижу, что в стране еще не скоро экономическая ситуация изменится, если только не придет какой-нибудь волшебник — президент, который в раз уберет всех коррупционеров и ОПГ. В России школа, садик — все обеспечено, есть квартира, на которую я заработал с трудом по ипотеке. Когда-нибудь я все же вернусь на Родину. Но это будет не скоро. Для этого надо еще поработать здесь, поставить твердо детей на ноги, тогда и можно будет подумать о возвращении».

Данная публикация выпущена в рамках проекта «Развитие комплексной системы правовой и информационной поддержки мигрантов и содействие в защите их прав», реализуемого ОО «Ресурсным центром для пожилых».

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