Мы не должны стесняться своих трудовых мигрантов

Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, заявил председатель комитета по вопросам промышленной политики, содействию экспорту, развитию инфраструктуры и логистики Торгово-промышленной палаты КР Кубат Рахимов.

Эксперт выступил на конференции «Кыргызская Республика в системе Евразийского экономического сообщества».

«Из Литвы в свое время уехал каждый четвертый гражданин. Уехав за рубеж, эти люди никуда не делись, они так и остались литовцами и внесли огромный вклад в экономику и развитие своей родины», — отметил он.

По словам Рахимова, все страны сражаются за рынки труда. Рахимов отметил, что в этом вопросе гораздо важнее квалификация и образование трудовых мигрантов из Кыргызстана.

Мероприятие организовано кафедрой философии и социально-политических наук Кыргызско-Российского Славянского университета, а также фондом «Евразийцы — новая волна».

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