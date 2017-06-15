Мэр Рима призвала правительство Италии не пускать в город новых мигрантов

Мэр Рима Вирджиния Раджи обратилась к правительству Италии с призывом ввести мораторий на приём новых мигрантов, прибывающих в город. Как пишет RT, об обращении к правительству она написала на своей странице в Facebook.

«Рим подвергается сильному миграционному давлению. Мы не можем продолжать таким образом. Я послала несколько дней назад письмо в префекту Рима, чтобы призвать Министерство внутренних дел Италии к введению моратория на принятие новых мигрантов, прибывающих в город», — написала она.

По словам Раджи, новый поток мигрантов усилит социальную напряжённость в городе. Поэтому она считает, что даже нельзя думать о создании новых убежищ для приезжающих беженцев.