Настроение мигрантов перед выборами

По официальным данным, в России находится свыше 620 тысяч кыргызстанцев. Среди кыргызстанцев, получивших за 20 лет российское гражданство, есть те, кто не отказался от кыргызского.

В соответствии с избирательным законодательством, кыргызстанцы должны сдать биометрические данные в посольстве и консульстве, встать на консульский учет, после чего они смогут проголосовать.

Сайрагул Жолборсова вот что говорит по поводу настроения кыргызстанцев перед выборами:

- Информация у нас есть. Нет времени встать на учет. Но в течение одного-двух дней сходим и 15 октября выберем достойного президента. В Москве тоже идет агитация. Только вчера знакомые получили три миллиона рублей и записались в список. Кто это раздает и за какого кандидата они агитируют, говорить не буду.

Нуржамал Маканбаева тоже поделилась своим мнением:

- Думаю, в этом году мигранты будут принимать активное участие, потому что мы сами просимся и встаем на учет. Это позиция неравнодушного человека, который хочет внести свой вклад в развитие и исполнить свой гражданский долг. Я, родственники и знакомые собираемся на выборы. Мы доверяем шесть лет своего государства одному человеку, поэтому как мы можем быть равнодушными?

​По словам гражданского активиста в Москве Зулпидина Нурматова, несмотря на то, что активные группы и объединения имеют информацию о выборах, до основной части мигрантов информация не доходит:

- Настроение по поводу выборов не очень. Люди не верят в честные выборы, многие равнодушны, не знают своих обязанностей. На консульский учет встает один человек из ста. Потому что простым мигрантам информацию донести они не смогли. Если взять большинство мигрантов, то многие не проголосуют за человека власти. К сожалению, многие не примут участия в выборах.

Секретарь Посольства КР в России Гулбарчын Байымбетова сообщила, что на консульский учет в Москве встали 5 800 человек:

- В России живет и работает много наших соотечественников. В целях обеспечения их избирательных прав посольство, консульства и представительство Госслужбы по миграции проводят работу. В шести городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге и Новосибирске – собирают биометрические данные и ставят на консульский учет граждан. На сегодняшний день регистрацию по городу Москва и Московской области прошли 5800 граждан. Список после парламентских выборов и референдума пополняется. Стоит отметить, что за это время некоторые граждане выехали из России и вышли из учета. Список после 30 сентября будет направлен в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов, где он будет уточнен.

​Представительство Госслужбы по миграции сообщило, что за один месяц биометрические данные сдали около 500 кыргызстанцев. В целях сбора биометрических данных сотрудники представительства проводят встречи на предприятиях, рынках и спортивных клубах, где много кыргызстанцев.

Для участия в президентских выборах кыргызстанцы в России могут до 30 сентября встать на консульский учет и сдать биометрические данные.

Кроме Москвы, избирательные участки открыты в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге и Новосибирске.

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