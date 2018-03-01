На границе с Казахстаном затопило дома кыргызстанцев

Потоки грязной воды, островки жилых домов среди настоящего озера. Так выглядит село Степное Жайыльского района.

А началось все 26 февраля. Со стороны Казахстана начали бежать ручейки воды. Местные жители сразу забили тревогу и позвонили в МЧС.

«Это было примерно в 3 часа дня, тогда все еще не так страшно было, но мы решили подстраховаться. Мы их ждали, ждали, но они никак не ехали. Через час пришел уже большой поток воды, и все затопило буквально за полчаса», — рассказывает местная жительница Валентина Петровна.

Сотрудники МЧС все же прибыли на место, но только через два часа после вызова. Но пять сотрудников просто посмотрели на потоки воды.

«Они ничего не сделали! Даже не сказали нам ничего. Просто стояли и смотрели, что мы делаем. А потом через полчаса просто уехали!» — возмущается женщина.

Вода продолжала прибывать. И очень скоро она затопила дома.

На следующий день сотрудники МЧС приехали снова и, по словам жителей, полюбовавшись, как они собственными силами пытаются откачать воду, уехали со спокойной душой. Редакция Kaktus.media обратилась за разъяснениями в МЧС. Пресс-служба ведомства отметила, что они отправили сотрудников с техникой как только был получен сигнал, то есть в 17:00. «Было затоплено 10 дворов, мы отправили пожарную машину, и ЧП было ликвидировано уже ближе к полуночи того же дня», — отметила сотрудница пресс-службы МЧС Эльвира Шерипова. Причиной потопа она назвала сильные дожди и таяние снега. Вода затопила траншеи, которые были вырыты для обозначения границы между Кыргызстаном и Казахстаном, и вышла из берегов. Местные жители в свою очередь эту информацию опровергают и настаивают, что воду они откачали своими усилиями, а спасатели приехали зафиксировать происшествие и только. «Мы сами привезли помпу специальную и выкачивали воду, а сегодня она начала поступать снова. Пока по чуть-чуть, но поток все увеличивается. Дом уже в аварийном состоянии и третьего потока уже не выдержит. Не знаю, где мы будем жить», — сокрушается пенсионерка. Жители отмечают, что затопленных дворов намного больше десяти — как минимум в два раза, потому что под водой оказалась половина улицы. Как будут справляться с проблемой, они не представляют, и кто будет компенсировать ущерб, тоже не знают. Сейчас большинство людей собирают пожитки. И если некоторым есть куда пойти, то некоторые рискуют остаться на улице.

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