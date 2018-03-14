На Московской международной туристической выставке (MITT) была проведена презентация Третьих Всемирных игр кочевников

13 марта 2018 года в рамках участия кыргызской делегации на 25-ой Московской международной туристической выставке (MITT) была проведена презентация Третьих Всемирных игр кочевников, запланированных на 2 сентября 2018 года на побережье озера Иссык-Куль.

В ходе презентации Департамента туризма при МКИТ КР для участников выставки были продемонстрированы официальные видеоролики ВИК, распространены буклеты и информационные материалы об играх. Озвучена основная идея ВИК, направленная на развитие этноспортивного и этнокультурного движения в мире.

В работе Московской международной туристической выставки с 13 по 15 марта т.г. принимают участие национальные туристические операторы — «Дос Тур», «Ак-Сай Travel», «Tourism Central Asia», «Best way», а также пансионаты и дома отдыха – Государственная резиденция №2, «Кыргызское взморье», «Голубой Иссык-Куль», «Каприз», «Марко-Поло».

Московская международная туристическая выставка является одной из крупнейших выставочно-ярмарочных площадок России, ежегодно данное мероприятие принимает более 23 тыс. посетителей из 89 зарубежных стран. В его работе принимают участие министерства туризма и культур зарубежных стран, регионов России и СНГ, национальные туристические организации, федерации туризма, мэрии туристических городов, а также более тысячи туристических компаний дальнего и ближнего зарубежья (Африки, Азии, Америки, Европы, Средиземноморья и СНГ). Выставка охватывает летний и зимний туристические сезоны, пляжные направления, детский и молодежный и деловой туризм.

Данная работа проводится в соответствии с Программой Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы туризма до 2020 года, направленная на продвижение туристического потенциала и продукта страны на российском рынке.

Пресс-служба Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации