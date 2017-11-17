На Сахалине открылось почетное консульство Кыргызстана

Почетное консульство Кыргызстана появилось в Южно-Сахалинске с консульским округом, включающим в себя Сахалинскую область и Камчатский край Российской Федерации, пишет новостной сайт региона Astv.ru.

Консулом назначен Ведомство расположится на проспекте Мира, 2б/8, офис 3.россиянин Владимир Трофимов. Как гражданин России, он займет эту должность на основе экзекватуры — документа, выдаваемого посольством иностранному гражданину, чтобы он мог выполнять консульские функции.

Отмечается, что, в отличие от «полноценного» консульства, почетное не может выдавать документы строгой отчетности, такие как визы или паспорта. Вместе с тем часть функций почетный консул может осуществлять так же, как официальный. Среди них направление ходатайств, оформление статуса пребывания в стране, содействие в гуманитарных вопросах.

Сейчас от Кыргызстана в России действуют девять почетных консульств. На Дальнем Востоке, помимо Южно-Сахалинска, работает консул в Хабаровске.

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