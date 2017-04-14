Нелегкая жизнь кыргызстанских мигрантов в Турции

История Нургуль

33-летняя Нургуль работала в Кыргызстане медсестрой. Она рассказала, что ее муж уехал в Россию на заработки, но остался там, женился на другой женщине. Четыре месяца назад Нургуль оставила 5-летнюю дочь на попечение сестры и уехала в Турцию в поисках работы. Но ее планы не реализовались. Все, что пришлось пережить в миграции, Нургуль изложила на бумаге:

“После приезда в Турцию, я, когда видела кыргызов, догоняла их и здоровалась. А сейчас я с опаской отношусь к ним. А все потому, что я попала в трудную ситуацию из-за соотечественников.

Сначала я поехала в Анкару. Но там я не нашла работу и отправилась в Анталью. С женщиной по имени Клара в Кыргызстане мы жили по соседству. Она дала мне несколько номеров телефонов и сказала, что поможет мне с работой и жильем. Я встретилась с человеком, обратиться к которому она мне рекомендовала. Он привез меня в Анталье в квартиру, где живут кыргызы. Там было около 10 девушек. Мы познакомились. Они сказали, что работают нянчат детей или присматривают за стариками. Клара эже взялась подыскать мне работу.

Через два дня она спросила, хочу ли я присматривать за престарелым мужчиной за 700 долларов в месяц. Я согласилась, потому что месяц уже искала работу, деньги кончились.

Оказалось, что мой подопечный – 50-летний мужчина. Он указал мне на один угол трехкомнатной квартиры, а сам разлегся.

Кошмар начался на следующий день. Что он только не делал со мной! Он закрывал дверь на замок и прятал ключ. Отобрал у меня телефон и паспорт. Дал понять, что убьет меня, если не буду делать ему массаж, спать с ним. Хотела сбежать, но не могла спрыгнуть с 6 этажа.

За три недели чего только я не пережила. Потом мне все-таки удалось сбежать, и я пошла домой к Кларе эже. Она сказала, что вернет мой паспорт, но позже, потому что уже взяла с него плату за меня.

Но я настаивала, чтобы она хотя бы вернула мне паспорт, и отказывалась уходить из ее дома. Да и идти мне было некуда. У нее дома каждый день праздник. Приходят турки, выпивают. Каждый день шумно.

Через неделю Клара эже сказала, что тот турок просит деньги за мой паспорт. Она сказала, что найдет мне работу в отеле, и я отдам ей зарплату за один месяц. Я была вынуждена согласиться. В ту же ночь она вернула мне паспорт. Прошло уже три месяца, я работаю от безысходности. Первую зарплату – 400 долларов – взяла Клара эже”.

В Турции сейчас много соотечественников, испытавших унижения от своих земляков. Они приходят к ним с надеждой, что им помогут найти работу, но в итоге увязают в долгах и продаются.

Трудно ухаживать за больным

Махабат Жолбуновой 48 лет. Она старшая из девяти детей в семье. В Стамбуле она уже 11 лет, десять из них она провела в семье Чакмачы:

“Я поехала в Турцию, чтобы помочь младшей сестре. Тогда она только родила, некому было присматривать за ребенком. После того, как он немного подрос, я начала искать работу и оставила свой номер в агентстве. В начале я убиралась во многих домах. Однажды даже потеряла сознание от переутомления. С женщиной, с которой я сейчас работаю, познакомилась еще тогда. Она устроила меня помощницей к своим престарелым свекру и свекрови”.

Так Махабат 10 лет присматривала десять лет за женщиной, страдающей болезнью Альцгеймера. В прошлом году ее подопечная скончалась. Сейчас Махабат присматривает за ее 91-летним супругом.

“Когда я только начала работать в этой семье, они оба были здоровы. Спустя 3-4 месяца старушка заболела. Я не имела опыта ухода за больными, поэтому мне было очень трудно. Больные этим недугом быстро забывают сказанное и обижаются попусту. Тогда ее сноха-психолог поддерживала меня, говоря, что это болезнь Альцгеймера, и мне надо просто работать, не обращая внимания и не принимая все близко к сердцу. Этих теплых слов мне было достаточно”.

Целью разведенной Махабат, оставившей в Кыргызстане сына и дочь школьного возраста, было приобретение жилья:

“Я собрала все деньги и купила в Бишкеке двухкомнатную квартиру, когда дочь заканчивала школу. Сын жил в этой квартире и учился в школе. Дочь сейчас живет в Германии. Она там закончила университет, сейчас поступает в магистратуру. Сын – студент 2 курса факультета авиаинженерии в Анкаре. Сын после окончания школы сказал, что мы все трое за рубежом. Я продала квартиру и купила жилье в Стамбуле. Я сдаю ее в аренду, а деньги трачу на учебу сына и на другие расходы”.

Махабат Жолбунова в свободное время посещает курсы оказания медицинской помощи и скоро получит сертификат.

“Хорошо, если не только знаешь язык, а еще имеешь сертификат. Работодатель ищет образованного помощника”.

Мигранты сами боятся обращаться за помощью

Адвокат Угур Чорекчи близко знаком с проблемами мигрантов. Он оказывает бесплатные услуги женщинам, приехавшим на заработки и оказавшимся в трудной ситуации. Он прокомментировал историю Нургуль:

- В Турции иностранные граждане не решаются идти в полицию и защищать свои права. Работающие нелегально убегают при виде полиции. Мигрантов особенно много в туристических районах, там они терпят унижения, но работают. Каждый иностранец, имеющий на руках свой паспорт, может заявить в полицию. Турецкая полиция обязана принять его заявление. Но в большинстве случаев они тоже не помогают мигрантам, работающим неофициально. Наоборот, они даже могут попросить визу у иностранца и доставить неудобства. Поэтому мигранты молчат.

Министерство внутренних дел Турции для помощи гражданам, пережившим насилие, открыло телефон доверия – 157. Специалисты, работающие там, говорят на шести языках и оказывают психологическую и оперативную помощь позвонившим. Сотрудник службы Толгахан Ажар отметила, что, в основном, звонят женщины:

- Каждому гражданину, позвонившему по номеру 157, мы можем ответить на шести языках. Мы также оказываем помощь гражданам, приехавшим на заработки в Турцию и проданным в рабство. Мы стараемся помочь в поиске виновников. По номеру звонящего мы вычисляем его местоположение и сообщаем в полицию. Если он действительно нуждается в помощи, то она будет оказана.

В Турции работают около 14 тысяч мигрантов из Кыргызстана. Вместе с успешными врачами, учителями и инженерами, там есть контингент работающих прислугой, нянями, сиделками. В куротных зонах наши соотечественники работают сезонно. Между Кыргызстаном и Турцией действует соглашение о безвизовом режиме на срок в 90 дней

Азаттык