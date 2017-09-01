Футболистки из Кыргызстана на ЧМ по уличному футболу в Осло заняли четвертое место

На чемпионате мира (ЧМ) по уличному футболу в Осло женская сборная Кыргызстана заняла четвертое место. Об этом сообщает официальный сайт соревнований — Homeless World Cup.

Футболистки ранее набрали 10 очков в пяти групповых матчах, одержав три победы, одну ничью и поражение, пробившись в четвертьфинал, проиграли чилийкам со счетом 8:0. Согласно правилам, девушки должны были сыграть с Кенией за бронзовые медали, но спортсменки проиграли со счетом 4:2.

Соревнования прошли в Норвегии с 29 августа по 5 сентября, где первое место заняли мексиканки, обыгравшие команду Чили.

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