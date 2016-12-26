Объем денежных переводов мигрантов из России увеличивается

1,9 миллиарда из России

За 9 месяцев текущего года, по данным Центрального банка России, кыргызские мигранты отправили на родину через банки 1,286 млрд долларов. За год объем переводов вырос на 21%, но по сравнению с аналогичным периодом 2013-го он меньше на 16%.

Тем временем, Национальный банк КР сообщает, что из-за рубежа по итогам 10 месяцев кыргызстанцы перевели на родину 1,94 млрд долларов. В том числе, 1,9 млрд из России, 3 млн – из США, менее 500 тысяч долларов переведено из Казахстана.

Рост объема переводов подтверждают и сами мигранты. Кыргызстанец в России Азизбек Асабала делится, что в прошлом году в России чувствовалось сильное влияние кризиса, росла безработица:

- По приезде из Кыргызстана в прошлом году брался за любую работу, было трудно ее найти. Домой отправлял всего по 2-3 тысячи рублей в месяц. В этом году ситуация намного лучше. Получается переводить родным уже от 10 до 20 тысяч рублей.

Работу легче найти

На вопрос, сказалось ли вступление Кыргызстана в ЕАЭС на их доходах, мигранты чаще отвечают отрицательно. Более того, проверки иностранных рабочих только усилились, отмечают они. Азизбек Асабала не видит прямой связи между вступлением Кыргызстана в альянс и ростом доходов мигрантов. Но, по его словам, после кризиса в Москве стало легче найти работу, поэтому и число мигрантов из Кыргызстана растет:

- Сейчас трудоустроиться могут даже те, кто не владеет русским языком. Потому как очень много кафе, столовых, салонов красоты и даже рынков открывают наши соотечественники. Достаточно много кыргызстанцев нажили здесь состояние. Большую часть наших мигрантов составляет молодежь. Некоторые приезжают сразу после окончания школы, некоторые – еще до окончания. Заработанные деньги они также отправляют домой, своим родителям.

В то же время журналист Мадина Жапарова, работающая в Москве уже несколько лет, считает, что членство в ЕАЭС значительно смягчило отношение к кыргызским мигрантам и облегчило условия трудоустройства:

- Перед вступлением в союз мигрантам было действительно сложно. Сейчас уже все стабилизировалось. Если раньше кыргызстанцы делали ту же работу, что и мигранты из Узбекистана и Таджикистана, то сейчас у наших условия получше. Многие работают поварами, зарабатывают не менее 30 тысяч рублей. Некоторые больше – 40-50-60 тысяч рублей. В прошлом году кризис и экономические санкции действительно сказались на доходах мигрантов. Но в этом году уже чувствуется рост. Например, «оживает» строительный сектор, где, в основном, работают наши молодые ребята.

Пик денежных переводов мигрантов из России в Кыргызстан пришелся на 2013-2014 годы, когда их объемы достигали 2 млрд долларов. В 2013 году мигранты отправили на родину 2 млрд 80 млн долларов, в 2014-ом – 2 млрд 26 млн.

В 2015 году денежные переводы сократились в два раза вследствие кризиса в России и девальвации рубля. За год мигранты отправили домой всего 1,1 млрд долларов.

Россия в некоторой степени уже пережила экономический кризис, что благоприятно сказывается на мигрантах, считает отечественный экономист Айылчы Сарыбаев :

- В прошлом году Россия испытывала сильный кризис из-за введенных санкций. Производство не росло, строительный сектор встал. Повсеместно наблюдалось сокращение, люди оказывались без работы. Эффективная политика Путина позволила нарастить производство, что привело к увеличению рабочих мест. Особенно много предложений для низкооплачиваемых трудовых ресурсов, например, для мигрантов из Кыргызстана.

Большую часть кыргызстанцев в России составляет молодежь от 18 до 35 лет, которая обычно едет в миграцию, чтобы заработать на строительство дома и создания семьи. Поэтому большую часть денег молодые люди отправляют домой.

Судьба «Кенч-Казына»

В прошлые годы в обществе часто ходили разговоры о том, что заработанные потом мигрантов деньги проедают их родственники на различных торжествах и тоях. В связи с этим, бизнес-ассоциация ЖИА предложила направить деньги мигрантов на создание в Кыргызстане предприятий. Но сами мигранты предложение не поддержали. По мнению предпринимателя Гульжигита Исакова, проект бизнес-ассоциации был предложен в разгар кризиса, поэтому и не смог найти поддержки мигрантов:

- Было предложено создать акционерное общество под названием «Кенч-Казына». Идея хорошая, но она была озвучена в момент общемирового экономического кризиса. В России были введены санкции, поэтому мигранты решили сохранить свои деньги и не стали покупать акции компании. Наверное, в этом вся причина.

Инициатива должна была быть поддержана на государственном уровне, считает экономист Айылчы Сарыбаев:

- Правительство должно было выступить гарантом того, на какие цели будут направляться деньги и как их будут возвращать. Мы и без того постоянно привлекаем заемные средства. А можно было эффективно распорядиться существующими деньгами наших мигрантов под гарантии правительства. К сожалению, этого не произошло. Кто захочет отдать свои деньги без каких-либо гарантий?

По данным Центробанка России, объемы переводов узбекских и таджикских мигрантов, напротив, снизились. За 9 месяцев в Узбекистан было отправлено всего 2,013 млрд долларов, что на 14,4% меньше прошлогодних показателей и меньше половины объема 2013 года, когда переводы достигли 6,5 млрд долларов.

В Таджикистан за 9 месяцев этого года из России переведено 1,432 млрд долларов. За этот период в прошлом году было переведено на 14,5% больше средств. А в 2013 году таджикские мигранты отправили на родину около 4 млрд долларов США.