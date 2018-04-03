Оказывается помощь пострадавшим в ДТП Рязанской области

В целях решения вопросов оказания необходимой помощи гражданам Кыргызской Республики, получивших ранения в результате ДТП на 377-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Рязанской области и проведения встреч с врачами и сотрудниками правоохранительных органов РФ, 2 апреля т.г. на место происшествия выехали сотрудники Посольства КР в РФ и Представительства МВД КР в Москве.

Был осуществлен выезд в ГБУ РО “Областная клиническая больница”, где проведены переговоры со старшим дежурным врачом реанимационного отдела и с некоторыми пострадавшими, а также их родственниками. Было установлено, что 4 гражданина Кыргызской Республики были доставлены в тяжелом состоянии со множественными переломами и ушибами:

1.З. уулу К., 27.04.1995 г.р.,

2. Ж.уулу Ш., 23.12.1991 г.р.,

3. А. С., 24.10.1979 г.р.,

4. К. кызы Э., 01.01.1990 г.р.

Четыре гражданина КР с травмами средней степени тяжести доставлены в Шацкую Центральную районную больницу, состояние которых оценивается как удовлетворительное: 1. Т.Г.Б., 08.05.1983 г.р.,

2. С.А., 15.08.1999 г.р.,

3. А.М., 08.01.1990 г.р.,

4. М.Ж.Ж., 15.04.1979 г.р.

Состоялся телефонный разговор с Министром здравоохранения Рязанской области Прилуцким А.А., в ходе которого получена подробная информация по состоянию здоровья всех пострадавших от данного дорожного происшествия. Сотрудником Посольства КР в РФ выражена просьба оказать максимальную медицинскую помощь в лечении граждан КР.

В ходе выезда состоялась встреча с начальником Следственного отделения межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» УВМД России по Рязанской области. Выяснено, что по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД РФ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Пресс- служба Посольства КР в РФ