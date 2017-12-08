Омбудсмен КР посетил центр содержания иностранцев в Сахарово

Омбудсмен КР Кубат Оторбаев в ходе своего рабочего визита в Москву (Россия) посетил специальное учреждение временного содержания иностранных граждан МВД РФ в поселке Сахарово (Московская область).

Как сообщает пресс-служба Института акыйкатчи, на сегодня в данном учреждении содержатся 44 гражданина Кыргызстана, 13 из них в ближайшие дни вернутся в Бишкек.

В релизе отмечено, что содержащиеся в ИВС остро нуждаются в юридических консультациях. Для того, чтобы оказать юридическую помощь на месте, Кубат Оторбаев вместе с руководителем ИВС Иваном Глиновым и судебным приставом Сергеем Хреновым, а также с заместителем руководителя Госслужбы миграции Жаркынай Галиевой ответили на вопросы содержащихся в ИВС.

В частности, кыргызстанцы в целях защиты прав иностранных рабочих обратились с просьбой открыть в России представительство уполномоченного по правам человека.

По официальным сведениям, на сегодняшний день на территории России находится около 615 тысяч мигрантов из КР, 300 тысяч из них – в Москве.

Напомним, ранее мигранты из КР рассказали о насилии в центре содержания иностранных граждан в Сахарово, говоря, что их «избивают, применяют электрошокеры, дают недоваренную еду». «Бьют там каждый день. Даже если постучишь в дверь и попросишь лекарство. Насмехаются, называют баранами, не считают за людей», — рассказывали задержанные кыргызстанцы.

Азаттык