Оренбургская таможня задержала груз предпринимателей из Кыргызстана с поддельными брендами Gucci, Puma и Adidas

«Сводка» (АКИpress) – Оренбургская таможня начала административное производство по факту незаконного ввоза в Россию более 50 тыс. контрафактных товаров. Об этом пишет «РИА Оренбуржье».

Ущерб от использования 26 товарных знаков, незаконно нанесенных на обувь и головные уборы, составил более 228 млн рублей. Таможенники изъяли 50901 единицу товара.

Партию контрафактной продукции таможенники выявили 29 января 2018 года. Грузовой автомобиль для проверки документов и груза остановили на трассе «Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан». В ходе досмотра в грузовике обнаружили 14 706 пар обуви, маркированных товарными знаками Versace, Gucci, Puma, Adidas, и 36 195 бейсболок с нанесенными товарными знаками СПАРТАК, ЗЕНИТ, ЦСКА, ЛОКОМОТИВ, LADA, AUDI, TOYOTA, BMW, MERCEDES BENZ, PORSCHE, REEBOK, NIKE и прочие.

«Представители правообладателей товарных знаков заявили, что выявленные товары не соответствуют стандартам, а установленный ущерб в результате неправомерного использования товарных знаков, незаконно нанесенных на товары, составляет на данный момент более 228 млн рублей», — сообщили в Оренбургской таможне.

http://svodka.akipress.org/news:1437818?from=portal&place=last

АКИpress