Откуда ждать помощи мигранту в России

Миграционная политика России находится в системном кризисе, считает вице-президент фонда «Миграция XXI век» Наталья Власова. Эксперт выступила с докладом о правах трудовых мигрантов на московской конференции «Миграционные мосты в Евразии».

Защищают или унижают?

В России часто говорят об адаптации и интеграции приезжих работников, однако для организации этих процессов все еще не разработана нормативно-правовая база, уверена Власова. В результате гастарбайтеры приспосабливаются к непривычным условиям жизни в стране самостоятельно.

Вице-президент сообщила, что в октябре 2016 года фонд создал центр комплексной поддержки мигрантов. С момента открытия по август 2017-го к специалистам центра за правовой консультацией обратились 8 тысяч мигрантов.

«Нас удивило, что большинство обращений поступило от мигрантов с полным пакетом документов. Две трети нарушений прав зафиксированы в госструктурах, которые должны защищать их», — отметила эксперт.

Особенно «популярно» незаконное задержание мигрантов полицией. Полицейские также вымогают у них деньги, держат в заключении, словесно унижают и даже применяют физическое насилие.

Чаще всего через 2-3 дня после незаконного заключения группу мигрантов привозили в суд, который выдворял их из Российской Федерации, несмотря на то, что у них на руках были все необходимые документы. Когда они прибегали к юридической помощи центра, подобные судебные решения часто признавались незаконными.

Дубинка как инструмент адаптации

Еще одни фигуранты мигрантских жалоб — сотрудники миграционных служб Москвы. По словам вице-президента, приезжие рабочие рассказывали, что сотрудники ведомств не вносили информацию об обращениях в базу данных или искажали ее, отказывали в доступе к необходимым сведениям, затягивали оформление документов.

Эксперт обратила внимание на другую проблему миграции в России — нежелание легально оформлять трудоустройство.

«Все большее количество мигрантов уклоняется от оформления рабочего патента ввиду его дороговизны и ужесточения условий получения. Например, в Московской области оформление патента обходится в 26 тысяч рублей, в Москве — почти в 17 тысяч. А за год дополнительные выплаты по столичному патенту составляют около 50 тысяч рублей».

Она рассказал, что в 2016 году только 46 процентов мигрантов из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины, которые заявляли при въезде в Россию, что едут на заработки, оформили для этого специальные документы.

Власова привела официальную статистику штрафов за незаконное привлечение иностранной рабочей силы: 295 миллионов рублей за девять месяцев 2017 года. При том, что штраф за одного рабочего составляет 800 тысяч рублей, выходит, что они были наложены всего на 368 нелегалов. Это число явно не совпадает с реальным количеством работающих без патента.

«Главным инструментом адаптации и интеграции трудовых мигрантов в России стала полицейская дубинка. В итоге мигранты не только не адаптируются, но, напротив, изолируются от остального общества. Они сформировали отдельный социальный слой со своим образом жизни», — подытожила Власова.

Три проблемы

Выступление вице-президента фонда «Миграция XXI век» прокомментировал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России (ГУВМ МВД РФ) Александр Аксенов.

Главное управление — высший орган в системе подразделений по вопросам миграции. Граждане России или иностранных государств, которые недовольны работой местных отделений, обращаются за помощью туда.

Аксенов выделил три самые частые жалобы, которые принимают сотрудники ГУВМ, — квоты, неудобное расположение московского миграционного центра и продление пребывания в России.

«Законодательство установило квоту на выдачу разрешений на временное пребывание (РВП), и не всегда иностранцы могут попасть в нее. Порядка 50 процентов жалоб обосновываются теми или иными причинами, по которым мигранты просят выдать им РВП или получить российское гражданство без учета квоты. К сожалению, федеральное законодательство этого не позволяет», — сказал Аксенов.

Еще одна частая претензия связана с расположением миграционного центра — он находится за чертой города, в деревне Сахарово.

«Иностранцы жалуются на инфраструктуру, которая не позволяет им прийти в удобное для них время. Как бы мы не хотели, реальных рычагов воздействия на эту ситуацию у нас нет. Этим вопросом занимается московское Главное управление по внутренним делам», — заявил чиновник.

Третий блок проблем — невозможность продлить пребывание в России без достаточных оснований. Федеральный закон, по словам Аксенова, позволяет принимать решения о сокращении и продлении срока пребывания в связи с изменением условий жизни мигранта.

«Мы, как правило, всегда идем навстречу иностранным гражданам, но для этого нужны веские основания», — добавил он.

Слово статистике

Последний официальный опрос о качестве услуг Федеральной миграционной службы России (сейчас — ГУВМ МВД РФ) датируется 2015 годом. Сотрудники ведомства привлекли к участию в исследовании более 19 тысяч человек.

«Значительное время ожидания при получении государственных услуг» отметили 86 процентов опрошенных из Москвы и 91 процент — из Московской области. На «некорректные действия» работников ведомства пожаловались 53 процента респондентов от всего числа.

В официальных материалах приведены два «рейтинга» — десять положительно и десять отрицательно оцененных отделений миграционной службы России. Московские территориальные органы не фигурируют ни в той, ни в другой десятке.

https://ru.sputnik.kg/migration/20171130/1036577348/otkuda-zhdat-pomoshchi-migrantu-v-rossii.html