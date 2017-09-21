Памятник Ч. Айтматову будет установлен в одном из скверов г. Москвы

20 сентября 2017 г. Московская городская Дума, по обращению Посольства КР в РФ, на своем первом заседании осенней сессии в первоочередном порядке рассмотрела и приняла Постановление о включении возведения памятника Ч.Айтматову в Москве в «Перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения».

В дальнейшем, на основании указанного постановления Мосгордумы, будет издан распорядительный акт (ордер) Правительства Москвы, который будет служить основанием для начала непосредственно строительных работ по возведению Памятника.

Памятник Ч.Айтматову будет установлен в одноименном сквере, расположенном в Даниловском районе г.Москвы между улицами Павловской и Подольским шоссе.

Площадь сквера составляет более двух гектаров.

Работа по возведению памятника Ч.Айтматову в Москве проводится в рамках предстоящих в 2018 году юбилейных мероприятий по случаю 90-летия Народного писателя.

Пресс- служба Посольства КР в РФ