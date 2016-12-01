Первый рейс Москва-Бишкек совершен из нового аэропорта Жуковский

Первый рейс Москва-Бишкек из нового аэропорта «Жуковский» в Московской области завершился накануне утром в аэропорту «Манас». Новое направление будет пользоваться успехом, надеется представитель международного авиационного холдинга ОАО «Рампорт Аэро» Галина Тельпиз.

- По нашим предварительным исследованиям, многие граждане Кыргызстана, находящиеся в России, живут именно в этой зоне: Люберцы, Ко тельники, поэтому я надеюсь, что аэропорт «Жуковский» станет основным для них. Кроме того, стоимость наземного транспорта, на котором можно добраться до воздушной гавани, здесь ниже, более того, дешевле и билет на самолет. По загрузке первого рейса мы видим, что продажи пошли, — отметила она.

Ведущий менеджер компании пояснила, что добраться до аэропорта можно двумя способами: на метро и электричке. Первый путь выглядит так – сначала до станции Котельники, а потом до «Жуковского» на шаттл-басе – 40 минут, и вы на месте. Стоимость билета — 79 рублей, но московские проездные там действуют, что может снизить стоимость на 10 рублей.

- Автобус новый, комфортабельный, теплый, с большими отсеками для багажа. Есть приспособления для удобства инвалидов, — рассказала Тельпиз.

Второй способ сесть на Казанском вокзале на электричку. И на ней добраться до конечной станции, откуда на такси через 10 минут вы уже окажетесь на «Жуковском». Электрички ходят каждые 10 минут, но раз в полчаса появляется спутник — электричка повышенной комфортности, которая по своему строению в точности повторяет аэроэкспрессы, которые есть во всех аэропортах Москвы.

- Стоимость проезда на обычной электричке — 160 рублей, на аэроэкспрессе — 470 рублей. Дорога от казанского вокзала до аэропорта составляет час по времени, — продолжает представитель международного авиационного холдинга ОАО «Рампорт Аэро».

Схемы, объясняющие, как и на чем добраться до Москвы, развешаны по всему аэропорту. Кроме того, билеты на электричку можно приобрести там же, оплатив их покупку наличными или карточкой через терминал.

Что же касается стоимости самого перелета, то ее минимальный порог составляет 140 долларов в обе стороны(около 10000 сом). Естественно, чтобы взять билеты по такой стоимости, их нужно бронировать и выкупать заранее. Обычная практика. И, естественно, эта сумма может оказаться гораздо выше, если не спланировать поездку и обратиться за билетами слишком поздно. Поэтому специалист отдела маркетинга и связям с общественностью авиакомпании «Эйр Манас» Аскар Усен уулу советует пассажирам пораньше озаботиться этим вопросом.

- Также отмечу, что покупать билеты онлайн на нашем сайте всегда выйдет дешевле, — добавил он.

По словам первого заместителя генерального директора Air Manas Нурбаева Талгата Шаарбековича в этом году с аэропортом Жуковский была достигнута договоренность о предоставлении авиакомпании скидки на 2016 и 2017 годы.

«Для пассажиров этот рейс из Жуковского выйдет определенно дешевле, но мы продолжим сотрудничество с аэропортом Домодедово», — поделился он.

Т.Нурбаев добавил, что прямые рейсы Москва — Ош из аэропорта пока не планируются, однако пассажиры могут приобрести билеты до Бишкека, а Air Manas состыкует рейсы до Оша. Кроме того, есть возможность организовать чартерные рейсы Москва — Тамчы, так как во время туристического сезона поток пассажиров в этот регион увеличивается.

«Для нас важна регулярность рейсов, чтобы они всегда были доступны для пассажиров», — пояснил он.

«Эйр Манас» — первая иностранная авиакомпания, сотрудничающая с аэропортом – по другим направлениям летают пока что только российские самолеты. Однако «Рампорт» не собирается останавливаться на достигнутом.

- Возможно, скоро к нам присоединится Казахстан. Заинтересованы мы и в сотрудничестве с Европой, и с Израилем, с которыми ведем переговоры. Продажу билетов объявят в январе 2017 года, — отметила Тельпиз.

Приобрести билеты по направлению Бишкек-Москва-Бишкек можно на сайте авиакомпании «Эйр Манас» www.airmanas.com. Расписание электричек из Москвы в аэропорт «Жуковский» и обратно можно найти по ссылке: http://airport-zhukovskiy.ru/train.html

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Информация о компании. «Эйр Манас»:

ОсОО «Эйр Манас» - динамично развивающаяся местная авиакомпания, стратегический партнер которой авторитетная авиакомпания Турции «Пегасус Эйрлайнс». Местный авиаперевозчик начал осуществлять авиарейсы по маршруту Бишкек – Стамбул в начале 2013 года. На сегодняшний день география полетов помимо местных рейсов в город Ош, представлена Российской Федерацией, Индией и Китаем, в частности регулярные рейсы осуществляются в Москву, Дели и Урумчи. Компания работает на условиях особого внимания технической безопасности полетов, доступных для авиапассажиров тарифов (формат Low Cost — низкие тарифы) и внедрения высоких стандартов в секторе гражданской авиации. «Летать- это право каждого гражданина!»

ИСТОЧНИК: PR-СЛУЖБА АВИАКОМПАНИИ «ЭЙР МАНАС»

Контакты:

E-mail: tandemasia.kg@gmail.com

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