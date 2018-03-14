Пограничники задержали кыргызстанцев, пытавшихся выехать из страны по чужим паспортам

Пограничники задержали кыргызстанцев, пытавшихся выехать по чужим паспортам, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

Как отмечается, 12 марта пограничники контрольно-пропускного пункта «Акжол-автодорожный» задержали двух граждан Кыргызстана, пытавшихся выехать из страны по чужим паспортам.

Так, во время прохождения паспортного контроля молодой человек предъявил паспорт (ID-card) на имя С.С., 1982 года рождения. В ходе тщательной проверки было обнаружено, что кыргызстанец использовал паспорт младшего брата.

Через два часа на КПП «Акжол-автодорожный» прибыла гражданка Б.И., 1985 года рождения, которая на паспортном контроле предъявила пограничному наряду заграничный паспорт на имя Н.Н., 1981 года рождения. По словам задержанной, у нее истек срок действия собственного паспорта, поэтому она решила использовать чужой документ для выезда из Кыргызстана.

После оформления документов задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР

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