Поздравление соотечественников с Новым 2018 годом

Дорогие соотечественники!

Позвольте сердечно поздравить вас с наступающим 2018 годом!

В эти дни каждый из вас, следуя идущей издревле традиции, вспоминает о прошедших временах. Счастливые времена и трудности порой чередуются. Главной чертой кыргызского народа состоит в его великой жизнестойкости, способности налаживать и обустраивать свою жизнь, несмотря на выпавшие испытания. В нашем всемирном движении соотечественников особенно ценят линию на консолидацию, стремление стоять при любых поворотах судьбы плечом к плечу, объединяя силы во имя достойного настоящего и лучшего будущего.Поверьте, что нам дорог и близок по духу каждый кыргызстанец, где бы он ни находился в эти декабрьские дни. Желаем вам в Новом году крепкого здоровья, благополучия, человеческого счастья, исполнения самых сокровенных желаний. Пусть в каждой семье царят добро и мир, греет теплый семейный очаг, а ваших детей и внуков ждет светлое будущее.

Искренне благодарен всем, кто отдает свои силы, знания и опыт развитию связей с исторической Родиной. Хотелось, чтобы, не смотря на расстояния, мы и впредь могли защищать права и законные интересы соотечественников, делать все от нас зависящее для укрепления традиций, обычаев, культуры и языка кыргызского народа за рубежом.

Пусть Новый год принесет вам процветание и благополучие. Пусть сбудутся ваши планы и мечты!

Председатель Ассоциации «Замандаш» Бусурманкулов К.О.