Поздравление с праздником Нооруз

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю Вас с прекрасным праздником Нооруз!

Нооруз – это один из самых светлых праздников для кыргызстанцев, древний праздник, проникнутый любовью к Родине, идеей братства и уважения людей друг к другу.

Пусть этот праздник станет предвестником великих начинаний, посвященных дальнейшему развитию и процветанию Кыргызстана, решению социальных вопросов, повышению благосостояния, укрепит мир и единение.

Желаю вам мира и спокойствия, благополучия и счастья в семьях!

Председатель Ассоциации «Замандаш» Бусурманкулов К.О.