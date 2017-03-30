Польша, Венгрия, Чехия и Словакия обвинили ЕС в давлении из-за беженцев

Страны Вышеградской группы — Польша, Венгрия, Чехия и Словакия — обвинили руководство Евросоюза в давлении по вопросу о приёме беженцев.

На встрече в Варшаве венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Брюссель использует распределение финансовых потоков, чтобы «диктовать условия» миграционной политики. Политик также высказался за создание новых транзитных зон на сербской границе, чтобы меньше зависеть от соглашения с Турцией о беженцах.

Остальные участники встречи подтвердили отказ принимать просителей убежища по квотам из Брюсселя. Премьер-министр Польши Беата Шидло отметила, что миграционная политика Евросоюза плохо себя зарекомендовала, и ёё нужно изменить.

Большинство стран Евросоюза в 2015 году договорились ввести квоты на расселение беженцев, чтобы помочь урегулировать кризисную ситуацию с массовым наплывом мигрантов в Европу. С квотами не согласились Венгрия, Чехия, Словакия, Польша и Хорватия.

Осенью 2015 года по распоряжению премьера Орбана граница с Сербией и Хорватией была оцеплена ограждением с колючей проволокой. С конца марта этого года венгерские власти не выпускают из лагерей на границе с Сербией тех мигрантов, чьи прошения находятся в статусе рассмотрения. Это решение вызвало критику ООН и правозащитников.

Азаттык