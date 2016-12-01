Посольстве КР в РФ состоялась презентация новых сборников «Тагдырдан тамган тамчылар» и «Сезимдер тополоңу»

24 декабря 2016 года в Посольстве состоялась презентация новых сборников «Тагдырдан тамган тамчылар» и «Сезимдер тополоңу» молодой поэтессы, члена Союза писателей Кыргызской Республики Самары Насыровой, которая проживает в Москве.

В мероприятии приняли участие сотрудники Посольства, ответственный секретарь Союза писателей Кыргызской Республики Жылдыз Акаева, представители кыргызской диаспоры в г. Москва, также любители кыргызской поэзии, проживающие в г.Москва.

На презентации сборников представителями Центра кыргызской культуры в Москве представлены концертные номера, прочитаны стихи автора вечера поэзии. Также прозвучали песни на стихи поэтессы С.Насыровой.

С.Насырова — автор более 4 сборников стихов и множества прозаических произведений. Основное место в ее творчестве занимает глубокая женская лирика, любовь к Родине, родному языку.

Вечер поэзии замечательной поэтессы имел несомненный успех. Прозвучало много восторженных откликов. Выступающие отмечали доступность ее стихов для восприятия, и то, что в ее стихах отражается самые обычные человеческие переживания и мысли.

Пресс-служба Посольства КР в РФ