Представители МИД Кыргызстана и посольства Казахстана обсудили совершенствование работы пунктов пропуска

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова накануне провела двустороннюю встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в КР Каримом Кокрекбаевым.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, Кемелова поздравила Кокрекбаева с назначением на высокий и ответственный пост и пожелала успехов на новой должности.

Стороны обсудили вопросы организации предстоящих на текущий год двусторонних визитов и встреч на высшем и высоком уровнях, сроки проведения межмидовских политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел КР и РК.

«Отдельное внимание было уделено вопросам приграничного и пограничного сотрудничества, в том числе совершенствование работы пунктов пропуска «Ак-Жол», «Кенбулун», «Токмок» на госгранице, водно-энергетическогои культурно-гуманитарного взаимодействия, а также развития туризма между двумя странами, — говорится в сообщении.

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