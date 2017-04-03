При сокращении денежных переводов из России может снизиться объем жилищного строительства

В случае снижения притока средств из России может произойти снижение объемов жилищного строительства, осуществляемого за счет средств населения. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Министерства экономики.

По данным, основной приток денежных переводов в объеме порядка 90% наблюдается из Российской Федерации.

Также ведомство сообщает, что многие строительные материалы завозятся в Кыргызстан из Китая и Турции. В случае усиления требований, связанных с экспортом в страны-члены ЕАЭС из третьих стран,может произойти значительный рост цен на строительные материалы, вследствие чего, возможно, повысятся цены на строительные

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