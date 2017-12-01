22-летняя Элиза приехала на заработки в Москву 4 месяца назад. По ее словам, в конце ноября, несмотря на то, что все миграционные документы у нее были в порядке, ей пришлось двое суток провести в отделении полиции:

- Около пяти вечера 28 ноября я вышла из станции метро Коломенская и увидела, что полиция задержала большую группу кыргызов и узбеков. Под предлогом того, что якобы «база не работает», нас всех повезли в отделении полиции. Стали проверять сумки, все наши вещи забрали. У меня с собой не было ни телефона, ни денег. Тех, кто дал деньги, они, проверив документы, отпустили, а меня посадили за решетку. «Завтра поведем тебя в суд», — сказали они. Но никуда в итоге не повезли, а продержали два дня, не давая ничего, даже воды.

В отделении полиции Элиза упала в обморок. По ее словам, позвонить знакомым, чтобы рассказать о случившемся, ей не разрешили:

- Вызвали скорую помощь, медики которой проверили мое сердце, сняли кардиограмму и дали мне лекарство. Из-за стресса я выпила все таблетки, которые мне дали, а после этого потеряла сознание. И только тогда они отпустили меня. После того как вышла, я все еще плохо чувствовала себя и пошла в больницу. Там мне сделали промывание желудка. Я до сих пор не могу прийти в себя. Просыпаюсь по ночам, плачу, иногда теряю сознание. Паспорт они мне не отдали. Обратно я его еле получила, предоставив документ о том, что в общей базе имеются мои данные о постановке на миграционный учет, и написав онлайн-заявление в Нагатинскую районную прокуратуру.

Элиза отметила, что раз она, как это положено, состояла на миграционном учете, то полиция не имела никаких оснований держать ее в отделении.

На прошлой неделе узбекистанец Лочинбек рассказал «Озодлику» (Узбекская служба радио «Свобода»), что правоохранительные органы Москвы массово проверяют документы мигрантов из стран Центральной Азии, задерживают и доставляют их в отделения полиции:

- В отделение доставили 42 человека. Я проходил мимо стройки. Не работаю там. Но несмотря на это, они задержали нас всех. Два часа нас держали на улице, а в отделении мы сидим уже седьмой час. Тут есть мигранты из Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Армении. Большинство – узбекистанцы. У всех есть документы, у некоторых даже трудовые соглашения с собой. Многие недовольны. Документы наши проверили, но когда нас выпустят, неизвестно.

Рейды российской полиции под названием «Борьба с незаконной миграцией» время от времени проводятся в крупных городах РФ.

Правозащитник из Екатеринбурга Вячеслав Башков требует проверить законность того, что группы мигрантов задерживают и держат длительное время в отделениях полиции для проверки документов.

По его словам, гражданин другого государства не должен подвергаться незаконным проверкам только из-за того, что он «мигрант»:

- Интересно, на каком основании люди сотнями, тысячами задерживаются на улице, в общественных местах. Обычно 80-90 процентов из них потом отпускают, а в отношении остальных, если выясняется, что документы не в порядке, продолжают работать как прописано в законе. Эти операции, проводимые правоохранительными органами, очень подозрительны. Потому что в федеральном законе о полиции нет норм, позволяющих задерживать и арестовывать человека только на том основании, что он мигрант.

Когда я в 2016 году обратился в прокуратуру Екатеринбурга, они направили в полицию указание о приостановлении незаконных задержаний мигрантов. А в этом году в ответ на мое обращение они сказали, что «все законно, есть указание президента». Этот документ, называемый «указанием президента»​ и изданный 20 апреля под номером 75, не опубликован ни на одном официальном сайте. Но правоохранительные органы и прокуратура работают именно по этому указанию.

Вячеслав Башков обратился в прокуратуру Екатеринбурга с заявлением, где потребовал обнародовать приказ №75, который называют «Указание Путина».

22 декабря в Чкаловском районном суде будет рассмотрена жалоба на заместителя прокурора Екатеринбурга В. Ф. Курьякову, которая не стала рассматривать заявление правозащитника.

Руководитель правозащитного объединения «Тонг Жахони» в Москве Валентина Чупик говорит, что у работников полиции должны быть законные основания на то, чтобы останавливать людей на улице и проверять их документы:

- В законодательстве есть четыре основания для проверки документов гражданина. Во-первых, если человек пьян или находится в бессознательном состоянии, во-вторых – если он проникает на объект, который находится под наблюдением полиции и вход туда запрещен. Третья причина – если человек объявлен в розыск согласно приказу №725 МВД РФ или подозревается в совершении преступления, причем на руках полицейского должен быть фоторобот. И последнее основание – если человек на глазах полицейского совершил административное правонарушение, и у полиции есть доказательства или свидетели преступления. Только в таком случае полиция имеет право, проверив документы, доставить подозреваемого в отделении полиции для разбирательства.

Ранее, только Федеральная миграционная служба имела право проверять миграционный статус иностранного гражданина. А правоохранительные органы, согласно приказу № 403 МВД России, могли составлять протокол и арестовывать мигрантов только при условии, если имело место административное правонарушение, в том числе нарушение миграционного законодательства. 30 августа 2017 года этот приказ утратил силу. Поэтому проверка полицией документов мигрантов, их аресты — это незаконные действия, выходящие за рамки законодательства.

В 2016 году в России была упразднена Федеральная миграционная служба. Деятельность по осуществлению надзора за мигрантами перешла к МВД РФ.

По данным этого ведомства, из более чем 10 млн зарубежных мигрантов, которые находятся в России, почти 2,6 млн человек пребывают в стране незаконно. Еще около 2 млн иностранцам был запрещен въезд на территорию России за нарушение миграционного законодательства.

Азаттык