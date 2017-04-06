Проживающая в Москве в вагоне женщина оказалась гражданкой Узбекистана

Молодая женщина с грудным младенцем, которая проживала в вагоне на Ленинградском шоссе в Москве, не является гражданкой или уроженкой Кыргызстана, как ранее сообщали некоторые СМИ. Об этом проинформировали в пресс-службе кыргызского посольства в России.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что 23-летняя кыргызская женщина живет в заброшенном вагоне в Москве, не имеет документов и средств. Кыргызская диаспора в Москва организовала сбор средств для помощи женщин, а сотрудники посольства выяснили все обстоятельства.

«С целью оказания помощи в оформлении документов на ребенка сотрудник посольства связался с этой девушкой. В ходе беседы выяснилось, что она является гражданкой Республики Узбекистан, ребенка выписали из роддома без медицинского свидетельства о рождении из-за неуплаты необходимой суммы. Ей было рекомендовано после получения медицинского свидетельства о рождении на ребенка обратиться в посольство Республики Узбекистан. При этом была дана консультация о процедуре оформления свидетельства о рождении ребенка», — сообщили в кыргызском посольстве.

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