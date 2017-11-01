Ролик кыргызстанца о горах стал лучшим на международном конкурсе

Видеоролик кыргызстанского режиссера Нурлана Анарбаева признан лучшим на международном конкурсе «Mountains Matter» («Важны горы»).
На конкурс были заявлены ролики режиссеров и видеомейкеров из Великобритании, Франции, Перу, Хорватии, Бразилии и других стран. Видео кыргызстанца признали лучшим в профессиональной категории, теперь он представит свою работу на конференции «Горы под давлением: климат, голод, миграция», которая пройдет в Риме.
Международный день гор ежегодно отмечается 11 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году также отмечается 15-летие Секретариата горного партнерства — глобального альянса 58 горных стран, 16 межправительственных организаций и 235 гражданских групп.
Нурлан Анарбаев является режиссером и сценаристом полнометражного фильма «Беш-Кыял», снятого по заказу структуры «ООН — Женщины» в Кыргызстане. Он также снял десяток социальных роликов.
https://ru.sputnik.kg/culture/20171115/1036327554/rolik-kyrgyzstanca-pobedil-v-mezhdunarodnom-konkurse.html