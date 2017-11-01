Ролик кыргызстанца о горах стал лучшим на международном конкурсе

Как рассказал Sputnik Кыргызстан сам Анарбаев, конкурс, приуроченный к Международному дню гор, проводился Секретариатом горного партнерства при содействии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Работы принимались в двух категориях — любительской и профессиональной.

На конкурс были заявлены ролики режиссеров и видеомейкеров из Великобритании, Франции, Перу, Хорватии, Бразилии и других стран. Видео кыргызстанца признали лучшим в профессиональной категории, теперь он представит свою работу на конференции «Горы под давлением: климат, голод, миграция», которая пройдет в Риме.

Международный день гор ежегодно отмечается 11 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году также отмечается 15-летие Секретариата горного партнерства — глобального альянса 58 горных стран, 16 межправительственных организаций и 235 гражданских групп.

Нурлан Анарбаев является режиссером и сценаристом полнометражного фильма «Беш-Кыял», снятого по заказу структуры «ООН — Женщины» в Кыргызстане. Он также снял десяток социальных роликов.