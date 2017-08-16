Сборную Кыргызстана по кок-бору проводили на чемпионат мира в Астану

В Бишкеке в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Күлүк» накануне состоялись проводы национальной сборной команды по кок-бору на чемпионат мира по кок-бору. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

На мероприятии приняли участие президент Федерации кок бору КР Икрамжан Илмиянов, директор Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов. Они пожелали сборной команде удачи, победы и объективного судейства.

Команда выехала на автобусе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта в составе колонны из сопровождающих машин и коневозки с лошадьми сборной.

По предварительным данным колонна национальной сборной Кыргызстана доедет до места проведения за двое суток.

Состав сборной команды:

Жолдошбек Орозбаев (капитан команды) – на лошади по кличке «Арбат»;

Тынчтык Кабылбеков – «Торпедо»;

Карыпбек Эшиев – «Эрке-тору»;

Бактияр Жабагиев – «Шумкар»;

Урмат Раушан уулу – «Ахилес»;

Сейтбек Анарбек уулу – «Алтын-Каз»;

Кубаныч Султан уулу – «Атаман»;

Рустам Тыналиев – «Комбат»;

Нуржан Мелисбек уулу («Ынтымак») – «Бойка»;

Таштемир Замирбек уулу – «Алай»;

Нурманбет Койчукеев – «Туман»;

Аскат Батырбек уулу – «Токмок».

Напомним, что чемпионат мира по кок-бору пройдет с 20 по 28 августа 2017 года на ипподроме «Казанат» в Астане.

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