Светит ли кыргызстанским мигрантам пенсия? О недостатках пенсионной системы КР

Граждане ЕАЭС, возможно, будут получать пенсии в тех странах объединения, где работали. Специалисты предложили внести поправки в Договор ЕАЭС о пенсионном обеспечении, теперь его необходимо подписать, сообщили в Соцфонде.

«Если договор подпишут, гражданин, в какой бы стране он ни работал (входящей в ЕАЭС. — Ред.), сможет получать пенсию там согласно трудовому стажу. Например, если человек проработал 10 лет в Кыргызстане и столько же в Казахстане, половину пенсии будет выплачивать соседнее государство. Значит, мигранты не останутся без пенсий», — рассказал председатель Соцфонда Тенизбек Абжапаров.

Sputnik Кыргызстан поинтересовался, каким образом кыргызстанцы, занятые в торговле, частном предпринимательстве или вообще не работавшие, будут получать пенсию.

Каково положение с пенсиями мигрантов в данное время?

Как сообщили в Социальном фонде, в России за всех работников, вне зависимости от гражданства, необходимо делать отчисления в Соцфонд РФ. Однако, когда мигранты возвращаются в Кыргызстан, им платят только за работу на родине, а отчисления за границей там же и остаются.Договор о пенсионном обеспечении не могут подписать два года. Дело в том, что законы о пенсиях в странах ЕАЭС различаются. Такой же договор в будущем планируется подписать с Турцией и Южной Кореей, где работает много кыргызстанцев.

Если говорить о размерах пенсий в странах ЕАЭС, то больше всех получают граждане России. Средняя пенсия там равна 253 долларам. Самый низкий показатель в Кыргызстане и Армении — здесь в среднем старшее поколение получает 80-85 долларов.

Из чего состоит пенсия в Кыргызстане?

В КР пенсия состоит из трех частей, которые формируют государство и работодатель (10 процентов от заработной платы):

— базовая часть в размере 1 500 сомов выплачивается из государственного бюджета. Планируется, что в октябре она увеличится на 280 сомов. Ее получают мужчины со стажем 25 лет и женщины, проработавшие 20 лет. Если трудовой стаж меньше, то базовая часть также уменьшается;— страховая часть состоит из средств, которые уплачивает работодатель в Социальный фонд (8 процентов от заработной платы). Они идут на выплаты нынешним пенсионерам. Вы будете получать пенсию из отчислений молодежи;

— накопительная часть была введена в обязательном порядке с 2010 года. В нее входят 2 процента от зарплаты, которые платит работодатель.

Что нужно знать о накопительной части?

Разницу между накопительной и страховой частями пенсии объяснил глава управления по связям с общественностью Социального фонда Женишбек Муканбетов.

«Страховая часть идет на выплату пенсий в данное время. А средства накопительной части для увеличения пенсий в будущем вкладываются в государственные ценные бумаги и помещаются на банковские депозиты. Так они не только сохраняются, но и увеличиваются», — сказал Муканбетов.

По его словам, накопительную часть пенсии при переезде в другую страну можно забрать. Также, если человек умирает, ее могут получить наследники.

У кого нет прав на пенсию?

Если гражданин никогда не работал и ни разу не платил страховые взносы, он лишается права на пенсию. Но в таких случаях государство выплачивает ему ежемесячное пособие в размере 1 тысячи сомов.

Могут ли неработающие делать выплаты в Соцфонд?

Граждане, не имеющие постоянной работы, для получения пенсии имеют право осуществлять выплаты в Социальный фонд в размере 8 процентов от средней зарплаты.

Делает ли работодатель отчисления в Соцфонд?

Сейчас некоторые частные предприятия, уклоняясь от налогов, иногда указывают меньшее число сотрудников или занижают получаемую ими зарплату. Чтобы не остаться в будущем без пенсии, можно проверить работодателя на добросовестность.

Заместитель председателя Социального фонда Гульнура Жуматаева сказала, что для этого гражданин может обратиться с заявлением в отделение Соцфонда по месту проживания и оставить там свой электронный адрес.

«После этого на нашем сайте вы в любое время можете узнать, сколько сомов на вашем счете, также информация будет поступать на вашу электронную почту. Это бесплатная услуга. Так гражданин может контролировать работодателя», — сказала Жуматаева.

Если обнаружится, что работодатель скрывает какую-либо информацию, он будет отвечать по закону.

Какие недостатки видят специалисты в пенсионной системе?

По мнению финансиста Искендера Шаршеева, в Кыргызстане мало доверяют пенсионной системе. Например, размер пенсии зависит не от нынешних выплат, а от будущих работников.

«Скажем, один человек платит Соцфонду 100 долларов, а другой — 1 000 сомов, но в будущем, возможно, оба будут получать пенсию 4 000 сомов. Причина — объем пенсии устанавливается постановлением правительства исходя из поступивших средств», — объяснил Шаршеев.

По его словам, для улучшения ситуации необходимы кардинальные реформы.»В последние годы лучшая пенсионная реформа была проведена в Чили. Там граждане не зависят от одного государственного учреждения, свою будущую пенсию они собирают в разных банках и инвестиционных фондах. Ежемесячно они перечисляют туда часть зарплаты. А компании, которые хотят иметь больше клиентов и собирать больше денег, конкурируют и предлагают лучшие условия», — рассказал эксперт.

Кроме Социального фонда, в Казахстане появились методы накопления пенсий в частных компаниях, сообщила основатель казахстанской платформы «Единый информатор по накоплению пенсий» Ботагоз Жуманова.

«С нынешнего года граждане могут ежемесячно вносить деньги в страховые компании. Если у клиентов есть желание, на их средства компания может приобрести иностранные ценные бумаги. Такие методы широко используются в западных странах», — рассказала Жуманова.

По ее словам, некоторые казахстанцы также воспринимают 10-процентные взносы в качестве налогов и не доверяют пенсионной системе.

Где еще в Кыргызстане можно накопить пенсию?

В стране функционирует один негосударственный пенсионный фонд «Кыргызстан». Он работает с 1994 года и выплачивает пенсии 2,5 тысячи человек, рассказал гендиректор компании Кадырбек Нурмамбетов.

«В нашем фонде граждане в добровольном порядке за любой промежуток времени могут накопить на пенсию. Сколько лет они копят, столько лет и будут получать. В таком порядке у нас получают пенсию около 2 тысяч человек», — сказал Нурмамбетов.

Сюда могут обращаться и люди, которые делают отчисления в Соцфонд. Ежемесячные взносы должны быть не ниже 500 сомов.

Фонд средства клиентов помещает на депозиты кыргызстанских банков и вкладывает в ценные бумаги, возвращая их пенсионерам с 14-15 процентами надбавки. Как добавили в этом учреждении, если пенсионер умирает, средства выплачиваются его наследникам.

Какие изменения происходят в пенсионной системе?

В будущем пенсии не станут зависеть от постановлений правительства, а будут ежегодно повышаться в зависимости от роста зарплаты и инфляции, рассказал представитель Соцфонда Женишбек Муканбетов.

Кроме этого, вносят изменения и в базовую часть пенсии.»Базовая часть берется из бюджета и является предметом социального страхования. Поэтому у тех, у кого пенсия в три раза превышает прожиточный минимум, возможно, изымем базовую часть. Основная цель — повысить пенсии малообеспеченным», — сказал Муканбетов.

Напомним, что в Кыргызстане повышение пенсий намечено на октябрь нынешнего года.