Соотечественники, проживающие в Казахстане оказали помощь двум детским домам в Казахстане и Кыргызстане

Соотечественники, проживающие в Казахстане решили помочь двум детским домам в г. Караколе Иссык- Кульской области и г. Талгаре Алматинской области. Об этом сообщают инициаторы акции. Основной целью проведения данной акции послужили Новогодние праздники. Представители кыргызской диаспоры в Казахстане отметили, что в преддверии Нового года хотели порадовать детей, которые остались без попечения родителей. Этот праздник радости и ожидания лучшего в новом году. Соотечественниками в Казахстане для Каракольского детского дома было собрано 47 тысяч сомов.

В Каракол поехали представители кыргызской диаспоры в Казахстане Усенов Жапар и Рустам Халиков. Также 21 декабря Талгарскому детскому дому вручили деньги и подарки. Также в рамках оказания помощи нуждающимся, соотечественники собрали деньги, вещи и посетили многодетную кыргызскую семью, проживающую в Казахстане.

Ранее, нашими активистами оказана помощь одной нуждающейся семье в Алматы, отметил один из участников акции У.Чойтонбаев.