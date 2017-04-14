Спектакль «Илегилек» приглашен на Международный театральный фестиваль в Лондоне

«Спектакль «Илегилек» (Белый аист) — это трагедия современного мира, трагедия души и безнравственности, конфликт поколений и мировоззрений», — так оценила режиссер Королевского Шекспировского театра, руководитель лондонского арт- клуба «The So&So» Сара Бенжер после просмотра на сцене молодежного театра «Тунгуч» спектакля кыргызского драматурга Султан Раева.

По сообщению театра, британский режиссер дала высокую оценку игре актеров в спектакле. В главные роли сыграли народная артистка КР Жамал Сейдакматова и молодые актеры Таазима Уметалиева и Имаш Ажыкул.

Автором и режиссер-постановщиком спектакля является Султан Раев, художником выступил Бакыт Тилекматов. Премьера спектакля «Илегилек» недавно прошла с аншлагом.

Спектакль повествует о духовном кризисе, о противоречие взглядов и ценностей. Постановка спектакля очень многогранна, это синтез драмы и пластики. Метафоричность и иносказательность, любовь и иллюзия, человечность в человеке определяет суть спектакля, а также актуальность темы.

«Великолепно сыгранная роль народной артистки Жамал Сейдакматовой в моей душе оставила глубокий след. Она не говорит, но как она играет, выражая палитру самых разных чувств! Так играет только настоящий мэтр! Я очень тронут», — так свои чувства выразил известный британский театральный продюсер, профессор Гильдхоллского университета искусств Джозеф Сандерс.

Британская режиссер Сара Бержер пригласила спектакль «Илегилек» на участие в Международном театральном фестивале в Лондоне, который пройдет в октябре 2017 года. Сара Бержер является одним из учредителей этого престижного фестиваля.

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