Спортсмены из КР завоевали призовые места на чемпионате по кунг-фу в Китае

Команда из Кыргызстана по традиционному ушу завоевала одну золотую, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей на 7-м чемпионате мира по кунг-фу в Китае.

Команда под руководством президента Федерации традиционного ушу КР Лопаткина Евгения и главного тренера выступали в технике внутренних стилей тайцзи цюань и сунси нэйцзя цюань без оружия, с шестом, саблей, бянем (трость «хвост тигра»), в технике дуйлянь – обусловленных поединков.

В федерации сообщили, что в состав команды в основном вошли спортсмены школы ушу национального центра детей и юношества «Сейтек».

Указывается, что ушуисты уже не раз принимала участие и завоевывала медали на чемпионатах мира (2010, 2012, 2014 гг.).

7-й Чемпионат мира по кунг-фу (традиционному ушу) состоялся в Китае, провинции Сычуань, г. Эмэйшань 7-11 ноября 2017 г. На коврах чемпионата выступило около 4 000 спортсменов из 57 стран мира.

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