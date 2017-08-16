Спортсмены из Кыргызстана выступят на Всемирной Универсиаде в Тайбэй

Спортивная делегация Кыргызстана выступит на Всемирной Универсиаде в Китае, которая пройдет с 19 по 30 августа 2017 года в городе Тайбэй. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Спортсмены из Кыргызстана выступят на данных соревнованиях по следующим видам спорта: легкая атлетика, дзюдо, таэквондо WTF.В состав спортивной делегации республики вошли 11 человек, из которых 2 спортсмена — по легкой атлетике, четыре — по дзюдо, один — по таэквондо WTF и четыре тренера:

1. Дарья Маслова – легкая атлетика (10 000 м);

2. Мусулман Джоломанов – легкая атлетика (800 м, 1500 м);

3. Татьяна Борисова – тренер по легкой атлетике;

4. Баяман Сагымбай уулу – дзюдо (до 60 кг);

5. Кристина Нежникова – дзюдо (свыше 78 кг);

6. Абас Тынаев – руководитель делегации (тренер по дзюдо);

7. Марат Ниязов – таэквондо WTF (до 58 кг);

8. Валерий Тен – тренер по таэквондо WTF;

9. Омурбек Маткеримов – дзюдо (до 66 кг) (за свой счет);

10. Адилет Ганиев – дзюдо (до 73 кг) (за свой счет);

11. Бакыт Джусупов – тренер по дзюдо (за свой счет).

Спортивная делегация Кыргызстана откомандирована за счет Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Из бюджета Госагентства было выделено 1 млн 222 тысячи сомов.

Справочно: В программу Универсиады включены соревнования по 21 виду спорта: бадминтон, баскетбол, бейсбол, водное поло, волейбол, гольф, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, роллер-спорт, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, футбол, художественная гимнастика.

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