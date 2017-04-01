Среди богатых кыргызстанцев больше всего желающих уехать из страны

Граждане, которые планируют уехать за рубеж на заработки, принадлежат к 20 процентам богатых кыргызстанцев, сообщает отчет местного представительства Фонда ООН в области народонаселения.

По данным организации, один из восьми опрошенных с высоким уровнем благосостояния собирается выехать из КР. 59 процентов из этой категории видят в качестве страны пребывания Россию, 11 процентов — Казахстан. Среди 20 процентов беднейших граждан покинуть страну собирается один из тринадцати. 78 процентов из них считают, что поедут в Россию, восемь планируют уехать в Казахстан. В общем покинуть Кыргызстан планирует один опрошенный гражданин из десяти.

https://ru.sputnik.kg/migration/