Суд в США отпустил под домашний арест кыргызстанца, подозреваемого в контрабанде оружия

Кыргызстанец Тенгиз Сыдыков 1989 г.р., подозреваемый в США в контрабанде оружия в Россию, отпущен под домашний арест до окончания следствия. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Кыргызстана.

Согласно информации, в Посольство КР в США 1 марта поступило уведомление американской стороны о задержании правоохранительными органами США кыргызского гражданина Тенгиза Сыдыкова, подозреваемого в совершении преступления, связанного с международной контрабандой оружия.

По результатам состоявшегося 1 марта судебного слушания в отношении кыргызстанца была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Про Эльдара Резванова кыргызский МИД ничего не сообщает. По информации СМИ, он гражданина Казахстана и был задержан вместе с Сыдыковым, но его оставили под арестом.

Ранее американское издание WJLA опубликовала материал о том, что двое граждан Кыргызстана 28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Элдар Резванов, проживавшие в штате Вашингтон, были задержаны по подозрению в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях.

В обвинительном заключении сказано, что жители Александрии, штат Виржиния, приобрели более ста единиц огнестрельного оружия и пытались отправить его в Чечню без лицензии, используя поддельные отгрузочные ведомости и замаскировав его под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений.

Кабар