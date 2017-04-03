Танцоры из группы «Адем kids» станцевали под открытым небом в Стамбуле

Танцоры детского танцевального проекта Атая Омурзакова «Адем kids» провели репетицию номера прямо на улице Стамбула, вызвав интерес и удивление местных жителей.

Дети решили станцевать прямо на улице во время прогулки. Трио показало один из своих танцевальных номеров в стиле электро буги. Прохожие были удивлены стихийным танцем на улице и стали снимать репетицию ребят на гаджеты.

Ранее группа «Адем kids» принимала участие в кастинге ТВ-шоу «Украина мае талант дети 2017″, который стартовал в марте и участвует в различных проектах в Кыргызстане.

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