Таэквондисты из Кыргызстана завоевали 10 медалей на турнире в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли 10 медалей на международном турнире по таэквондо Grand Prix Almaty в Казахстане. Об этом сообщил президент федерации данного вида спорта КР Виталий Олейниченко.

По его словам, турнир прошел 18 ноября в Алматы. В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Команду Кыргызстана представляли 11 спортсменов под руководством Курбана Закирова, Назиры Утешевой и судьи Сергея Дубова. В результате команда из Кыргызстана завоевала четыре золотых, одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Чемпионами стали Нурмат Айдаров, Хадижа Исабекова, Наиля Мирбек кызы и Адинай Сейтказиева. «Серебро» своей команде принесла Адинай Ромова, а «бронзу» завоевали Иса Асакеев, Баель Сыргаков, Актан Темирбеков, Алтынай Шаршенова и Алтынай Талипбекова.

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