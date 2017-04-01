По Кыргызстану будут установлены 12 информационных терминалов для мигрантов

По Кыргызстану будут установлены 12 терминалов, которые будут содержать необходимую информацию для выезжающих за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы миграции КР.

По данным ведомства, такие терминалы уже установлены в пропускном пункте «Ак-жол», в информационно-консультационных центрах Государственной службы миграции и в зданиях полномочных представительств правительства в регионах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областей.

«10 апреля 2017 года в здании Международного аэропорта «Манас» пройдет церемония установки информационных терминалов для мигрантов, выезжающих из Кыргызстана. Далее планируется установка двенадцати подобных информационных терминалов по всей стране в местах скопления населения, — отмечает председатель ГСМ КР Медетбек Айдаралиев.

Пресс-служба ГСМ сообщает, что информационные терминалы позволят гражданам самостоятельно на дистанционной основе получить базовую информацию о правилах и положениях выезда и пребывания за рубежом, о рисках торговли людьми и как защитить себя от разного рода эксплуатации во время миграции.

Инициатива по установлению терминалов была поднята в рамках расширения доступа мигрантов к соответствующей информации Государственной службой миграции при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Международной Организацией по Миграции и при поддержке правительства США, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID).

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