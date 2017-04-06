Три ребенка возвращены из Москвы

Министерство труда и социального развития вернуло на Родину троих маленьких кыргызстанцев, сообщили в пресс-службе министерства.

По ее данным, дети были репатриированы из Москвы и размещены в домах малютки республики.

В настоящее время сотрудники Минсозразвития проводят работу по воссоединению детей с семьей. Если семья не будет найдена или откажется от ребенка, следующим этапом станет поиск усыновителей.

По данным министерства, основными причинами отказа матерей и оставления их за пределами республики являются отсутствие постоянного места жительства и постоянного заработка, незарегистрированный официально брак, нежеланная беременность. При этом, согласно законодательству Кыргызстана, ребенок, один из родителей которого на момент его рождения состоял в гражданстве КР, а другой был неизвестен, является гражданином Кыргызстана независимо от места его рождения.

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