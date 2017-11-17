Турция. Проблемы со страховкой и компенсацией кыргызстанцев

По официальным данным, в Турции зарегистрировано около 19 тысяч кыргызстанцев, почти все они трудовые мигранты.

История Мурата

Mурат Жунушалиев по профессии преподаватель, но после учебы он занялся работой по дереву. Четвертый год кыргызстанец работает в мастерской по изготовлению мебели в Турции. Год назад во время работы за станком он сильно порезал руку. Тогда из-за отсутствия рабочей визы у него не было медицинской страховки, которая покрыла бы расходы на операцию:

- Страховка «Гюнеш сигорта», которая была у меня, покрывает только лечение до 2000 лир. После того случая я потерял надежду на страховку, владельцы фабрики оплатили все расходы. Потому что если бы я тогда работал на законных основаниях, компания понесла бы большие расходы. Они заплатили бы большой штраф.

По законодательству Турции за незаконное трудоустройство иностранного гражданина на предприятие налагается штраф в размере до двух тысяч долларов, также проводится проверка.

Работодатели, по словам Мурата Жунушалиева, взяли на себя все расходы на лечение:

- Конечно, помогли. Сразу же поехали в больницу, где и зашили мне руку. Операция длилась два часа. Они помогали и после больницы. Отправили меня на два месяца в Кыргызстан. Зарплату не урезали. После того, как я вернулся, они оказали мне помощь. Сам я не мог сказать работодателям, чтобы они выплатили мне компенсацию.

Рука Мурата зажила, сейчас он работает в той же мастерской. Поскольку работодатель не оформил ему рабочую визу, Мурат снова подвергает свою жизнь опасности.

Пострадавшая в ДТП Динара

Динара Алымкулова 28 июля попала в дорожно-транспортное происшествие в Анталье, где она седьмой месяц работала домработницей. В результате аварии была раздроблена правая пятка девушки.

Ехавший на высокой скорости водитель автомашины скрылся, сбив Динару на мотоцикле. Скорую помощь вызвали сотрудники полиции, было возбуждено уголовное дело. Адвокат Динары Хасан Жан сообщил, что водитель, сбивший девушку, до сих пор не найден:

- Инцидент произошел ночью, поэтому номер автомашины не разглядели. Полиция вроде ищет. К сожалению, прошло много времени, но результатов нет.

​Динара Алымкулова в настоящее время лечится в Кыргызстане. Ее адвокат предупреждает, что Динара должна до конца года приехать и пройти проверку комиссии для того, чтобы получить компенсацию от государства:

- Все расходы на лечение в больнице взяла на себя компания. Скоро должны делать еще одну операцию на пятку Динары. Поэтому я должен собрать всю информацию из больницы и передать документы до конца года. Поскольку правоохранительные органы не смогли найти сбившего ее парня, правительство должно выплатить денежную компенсацию пострадавшему. Сумма будет известна после заключения специальной комиссии. Если Динара посчитает сумму недостаточной, то она имеет право снова подать в суд.

По информации Министерства труда и безопасности Турции, в стране работает около миллиона иностранных трудовых мигрантов. По численности после сирийцев, грузин и туркменов идут кыргызстанцы. Официально в Турции зарегистрировано 19 тысяч граждан кыргызстана. Но сообщается, что много и нелегальных мигрантов из Кыргызстана.

Азаттык