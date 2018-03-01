Из трудового рабства в Рязани вызволили 13 кыргызстанцев

В городе Рязань, Россия кыргызстанцев держали в трудовом рабстве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

Сообщается, что сотрудники представительства МВД КР в России и посольства Кыргызстана в РФ проверили факт о том, что более десяти кыргызстанцев находятся в трудовом рабстве.

Так, выяснилось, что 13 граждан Кыргызстана приехали в город Рязань, для трудовой деятельности заключив трудовой договор с ОсОО «Февраль». Руководителем фирмы является гражданин России С.В., а учредитель гражданин Вьетнама.

В швейном цехе находились около 100 человек из дальнего и ближнего зарубежья, из них 13 граждан Кыргызстана.

Граждане Кыргызстана приехали на работу через посредника, который собрал их возле рынка «Берекет» в Бишкеке и привез в Рязань, посредник установлен, им оказался гражданин КР по имени Эркинаалы 1979 года рождения уроженец Алайского района Ошской области.

«В заключенных нашими гражданами и руководителем ОсОО «Февраль» трудовых договорах были указаны нормы трудового дня: двенадцатичасовой трудовой день с 08.00 по 20.00, выплата заработной платы два раза в месяц, бесплатное питание, медицинское обеспечение, бесплатное жилье. Однако все эти условия труда не соблюдались. Рабочее время длилось больше 12 часов, а то и 20 (они работали с 08.00 до 4 часов утра), бесплатным питанием не обеспечивали, на обеденный перерыв выделяли 40 минут. Где за это время нужно было успеть приготовить себе обед? Не успевавшим назначали штраф в размере 5000 рублей. Не на должном уровне было медицинское обслуживание и оплату труда не производили в указанные числа», — рассказали в МВД.

Со слов кыргызстанцев, условия труда нарушались периодически и не соответствовали указанным в договоре. Многие хотели расторгнуть договор найма из-за тяжелых условий, унижений, оскорблений, голоданий. Однако работодатели, отобрав паспорта работников, удерживали их насильно как рабов, не выплачивали заработную плату под любым предлогом, в результате многие работники вынужденно бежали от швейного цеха.

Кроме того работники не могли выйти за пределы цеха для покупки лекарств в аптеках, так как у них при себе не было документов, удостоверяющих личность. Одна из гражданок Кыргызстана М.Э., не выдержав сложные условия и рабочую нагрузку, наложила на себя руки. Очевидцы хотели вызвать скорую помощь, на что работник фирмы сообщил, что вызов скорой будет платным и осуществляется за счет вызываемого.

В ходе проверки данных фактов правоохранительными органами Российской Федерации опечатано несколько кабинетов ОсОО «Февраль», изъяты финансовые документы, оргтехника, жесткие диски от камеры видеонаблюдению цеха, кухонного помещения и производственного помещения. От 13 граждан КР приняты объяснительные, они также обратились с заявлениями, которые зарегистрированы в книге учета сообщений и преступлений отдела МВД по Московскому району г.Рязань РФ.

По зарегистрированным заявлениям граждан Кыргызстана создана оперативно-следственная группа и проводятся ряд оперативно-следственных мероприятий для возбуждения уголовного дела по факту в отношении работников ОсОО «Февраль».

Кабар