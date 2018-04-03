Улица имени Чынгыза Айтматова появится в Ташкенте

В Ташкенте появится улица имени кыргызского писателя Чынгыза Айтматова, соответствующее постановление опубликовано на сайте президента Узбекистана.

Согласно постановлению, к 90-летию со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Чынгыза Айтматова в Узбекистане пройдет ряд мероприятий.

Планируется издание книги воспоминаний «Чингиз Айтматов и Узбекистан», документалисты снимут фильм о жизни и творчестве писателя, и создадут художественный фильма по мотивам произведений Айтматова, планируется присвоение имени Чынгыза Айтматова одной из центральных улиц города Ташкента в целях увековечения его памяти и установят бюст писателя в школе №33 Паркентского района Ташкентской области.

«Великий писатель и общественный деятель Чынгыз Айтматов является выдающейся личностью, гордостью не только кыргызского, но и всех тюркских народов, в том числе народа Узбекистана, большим другом которого он был», — говорится на сайте.

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