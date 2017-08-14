У кыргызстанок три медали на международном турнире по теннису.

У кыргызстанок три медали на международном турнире Bishkek Open по теннису. Об этом сообщает сайт азиатской федерации данного вида спорта.

Соревнования завершились в Бишкеке. Участвовали около 45 спортсменов из пяти стран. Борьба за победу шла в одиночном и парном разряде. Среди юношей никто из кыргызстанцев в тройку лучших не пробился.

Среди девушек два первых места заняла Владислава Андреевская (КР) – в одиночном разряде и в парном в дуэте с землячкой Банат Мадалиевой. В состязаниях пар второй стала Айгерим Нуранова (КР), игравшая вместе с Аминой Сулеймановой (Казахстан).

Напомним, неделей ранее в Бишкеке прошел другой международный теннисный турнир. Там кыргызстанцы также выступили успешно.

24kg.