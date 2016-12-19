Филиал службы миграции КР открылся в России.

В Москве открылось представительство Государственной службы миграции КР, сообщила пресс-служба Посольства Кыргызстана в России.

Кыргызстанцев в Москве призывают к соблюдению закона Посол Болот Отунбаев на встрече с членами кыргызской диаспоры познакомил их с главой представительства Толонбаем Кожобаевым, ранее работавшим генеральным консулом КР в Екатеринбурге.

Он коротко рассказал участникам встречи о планах работы представительства. Организация будет обеспечивать правовую защиту мигрантов и консультировать их. На сайте посольства указаны телефоны сотрудников представительства: Шаршеев Марлес Каныбекович, главный специалист: (+7 925) 735-49-46; Жорокулов Канатбек Кадырбекович, главный специалист: (+7 926) 100-37-35; Авдывахапов Абдыманап Абдывахапович, ведущий специалист: (+7 929) 538-03-61.

По договору между кабминами двух стран о создании представительства Министерства миграции, труда и молодежи, его планировалось открыть еще в прошлом году. Однако затем ведомство ликвидировали, а вместо него образовали Государственную службу миграции.

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