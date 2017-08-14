Фильм «Завещание отца» стал лучшим фильмом кинофестиваля в Италии

Картина «Завещание отца» получила приз «За лучший полнометражный игровой фильм» и приз «За лучший сценарий» на кинофестивале в городе Маркония в Италии. Об этом сообщает Департамент кинематографии.

Международный кинофестиваль «Лукания» (Lucania) прошел 9-13 августа. Фильм Бакыта Мукула и Дастана Жапар Уулу «Завещание отца» участвовал в конкурсе полнометражных игровых фильмов. На фестивале участвовала делегация из Кыргызстана во главе с директором Депаратмента кинематографии Мукталы Бектеналиевым.

Итальянские дистрибьюторы назвали фильм «Завещание отца» лучшим фильмом фестиваля и намерены показывать картину на кинорынке Международного кинофестиваля в Венеции и будут всячески продвигать ее.

АКИpress