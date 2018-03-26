Фильм «Кентавр» вышел на экраны в Бельгии и Нидерландах Подробнее: culture.akipress.org/news:1438763?f=cp

Фильм «Кентавр» вышел на экраны в Бельгии и Нидерландах. Об этом сообщает продюсерская компания «Ой Арт».

«20-24 марта режиссер фильма «Кентавр» Актан Арым Кубат представил фильм аудитории Бельгии и Нидерландов в предпрокатных показах в Тюрнхауте и Амстердаме. После каждого показа была организована сессия вопросов и ответов с режиссером. Кроме того, с режиссером была проведена серия интервью для прессы.

Один из премьерных показов «Кентавра» в Амстердаме состоялся в крупнейшем и старейшем музее кино в Нидерландах EYE. В коллекцию музея входят более 37 тыс. голландских и иностранных фильмов, 60 тыс. афиш, 700 тыс. фотографий и 20 тыс. книг. Старейшие материалы датируются годом основания киноиндустрии в Нидерландах в 1985 году», — говорится в сообщении.

Фильм «Кентавр» в 2017 году в рамках международного кинофестиваля MOOOV в Бельгии получил главный приз «Приз КАНВАС, который вручается лучшему фильму фестиваля и

гарантирует дистрибуцию в странах Бенилюкс.

Дистрибьютор фильма Берт Гоессен поделился цитатами из голландской и бельгийской прессы о «Кентавре», среди которых Filmmagie, metro, de Film Krant и другие:

«Всего за девяносто минут Арым Кубату удается глубоко затронуть струнки человеческой души и, несмотря на экзотическое место, создать узнаваемую историю».

«Среди безмятежных образов есть критический взгляд на веру, на то, как мы относимся к

окружающей среде и как безжалостна может быть жизнь, мучительно изображенная в последние минуты. Хотя эта страна производит не так много фильмов, но удивительно зрелая».

«Острый фильм, в котором человек и миф сливаются воедино».

«Кентавр предлагает освежающий противовес всем тем фильмам, которые были украшены

рассказами».

«Просто поскольку хорошее не бывает просто хорошим, а плохое — просто плохим, фильм избегает консервативной ностальгии, жертвой которой по традиции становится большая часть мирового кино».

«Кентавр — это гораздо больше, чем фольклорный портрет».

«Несмотря на натуралистический внешний вид и сюжет, Кентавр — невероятная сказка об

ограниченной свободе».

«Для нетерпеливого зрителя — испытание, для терпеливого — драгоценный камень, который не

сразу раскрывает его истины и, вероятно, вызывает больше вопросов, чем ответов».

culture.akipress.org/news