Фильм «Кентавр» от Кыргызстана поборется за американский Оскар

Оскаровский комитет Кыргызстана выдвинул фильм «Кентавр» на соискание премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Об этом сообщил координатор Оскаровского комитета в Кыргызстане Таалайбек Кулмендеев.

Заседание национального комитета состоялось накануне, 20 сентября, в Доме кино имени Ч.Айтматова. На участие в отборе были две кинокартины: фильм «Кентавр» Актана Арым Кубата и «Саякбай» Эрнеста Абдыжапарова. По результатам голосования фильм «Кентавр» получил наибольшее количество голосов членов комитета. Он будет бороться от Кыргызстана за участие в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

90-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе. Сейчас оскаровские комитеты зарубежных стран выбирают своего кандидата в лонг-лист премии, а после специальное жюри американской академии отберет участников шорт-листа.

Фильм «Кентавр» рассказывает о метафизической связи между лошадью и человеком. Главным героем является подросток по прозвищу Кентавр. Он считает кыргызов потомками тех кентавров, о которых говорится в древнегреческих мифах, и уверен, что боги наказали его народ за грехи. Но если найти настоящего скакуна и проскакать ночью по степи с молитвой о прощении, то они могут простить народ.

В этом году лента завоевала приз Международной конфедерации авторского кино CICAE на Берлинском международном кинофестивале и главный приз кинофестиваля в Бельгии.