Чемпионат Азии по волейболу: Сегодня Кыргызстан сыграет с Непалом за выход в финал

Национальная сборная Кыргызстана по волейболу 26 декабря проведет заключительный матч группового этапа зонального чемпионата Азии в Бангладеш.

Как сообщает Федерация волейбола КР, в поединке пятого тура команда Андрея Анкудинова встретится на площадке со сборной Непала. Начало игры запланировано на 14:00 по бишкекскому времени.

По итогам четырех туров кыргызстанская команда лидирует в турнирной таблице с активом 8 очков, у Непала 5 очков. Победитель данного поединка обеспечит себе место в финальной игре, которая состоится 27 декабря.

Борьбу за победу в чемпионате Азии в Центральной зоне ведут сборные Бангладеш, Мальдивских островов, Афганистана, Непала и Кыргызстана.

По итогам группового раунда команды, занявшие 1-2 места, сыграют в финале. Команды, занявшие 3-4 места, встретятся в матче за 3 место.

Результаты матчей

1 тур, 22 декабря

Афганистан — Бангладеш — 1:3 (15-25; 25-18;16-25; 19-25) Мальдивы — Непал — 1:3 (24-26; 25-15; 19-25; 24-26)

2 тур, 23 декабря

Кыргызстан — Афганистан – 3:1 (22-25; 25-17; 25-20; 25-22) Непал — Бангладеш – 0:3 (21-25; 20-25; 23-25)

3 тур, 24 декабря

Мальдивы — Кыргызстан – 0:3 (25-27; 22-25; 18-25) Афганистан — Непал – 3:2 (21-25; 25-18; 14-25; 25-19; 13-15)

4 тур, 25 декабря

Мальдивы — Афганистан – 3:0 (25-20; 25-21; 25:11) Кыргызстан — Бангладеш – 3:2 (25-23; 23-25; 25-23; 23-25; 15-13)

5 тур, 26 декабря

14:00 Кыргызстан — Непал 16:00 Мальдивы — Бангладеш

27 декабря

12:00 Матч за 3 место

14:00 Финал.

Турнирная таблица

http://kg.akipress.org/news