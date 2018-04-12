Что сказали Жээнбекову кыргызстанцы, работающие в Анкаре

Президент КР Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями кыргызской диаспоры в Турции.

Глава государства 9-10 апреля находится в Турецкой Республике с официальным визитом. Ранее он встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встрече с кыргызстанцами Жээнбеков рассказал об итогах переговоров с турецким коллегой. По его словам, были подписаны шесть документов, в том числе соглашение о пенсионном обеспечении.

«Речь шла о последующем сотрудничестве. Мы договорились озвучивать все открыто, встреча прошла плодотворно», — отметил Жээнбеков.

Затем он рассказал о намерениях увеличить объемы двустороннего товарооборота до миллиарда долларов, а также о переговорах по поводу военного сотрудничества и открытия военного института.

Президенту подарили кыргызско-турецкий словарь, над которым автор работал семь лет, и шесть томов переведенной книги о Токтогуле Сатылганове. После этого кыргызстанцы озвучили свои проблемы и пожелания.

Предприниматель Жылдызбек Жолдошбек уулу, который уже 20 лет живет в Турции, заявил, что в Анталье необходимо открыть консульство КР, поскольку там много кыргызстанцев и они часто не знают, куда обратиться с возникающими вопросами. Присутствовавший на встрече глава МИД Эрлан Абдылдаев отметил, что для этого требуется разрешение турецкой стороны, и добавил, что летом в Анталье будут работать представители посольства.

Мигранты упомянули и о ежегодной программе лечения кыргызстанцев в Турции. Они посоветовали скоординировать действия так, чтобы у пациентов не возникало проблем на месте.

Задавали вопросы и студенты из Кыргызстана, которые учатся в Анкаре. По словам Айпери Турсунбековой, она со сверстниками два года назад создала молодежный клуб, целью которого является просвещение соотечественников об учебе и работе в Турции.

«Не все молодые кыргызстанцы знают о здешних возможностях. Мы проводим просветительскую работу, привлекаем спонсоров. Если бы госорганы подключились, можно было бы искать талантливых ребят в регионах КР», — сказала девушка.

Студенты также пожаловались, что дипломы турецких вузов часто не признают в Кыргызстане. Эрлан Абдылдаев объяснил, что с этим вопросом следует обратиться в Минобрнауки, которое должно выдать справку о признании диплома. Он напомнил, что Кыргызстан и Турция являются участниками конвенции о взаимном признании дипломов. МИД КР запрашивал разрешения на подписание соглашения с ТР по данному вопросу, но турецкая сторона пока не ответила.

Соотечественники также подняли вопросы об открытии прямого авиарейса Анкара — Бишкек, представительства Государственной службы миграции КР в Турции и другие темы. Президент записал все предложения и обещал их рассмотреть.

https://ru.sputnik.kg/migration/20180410/1038594325/turciya-sooronbay-zheenbekov-vstrecha-migranty.html