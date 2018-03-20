Экс-директор московской типографии, где при пожаре погибли кыргызстанки, освобожден по УДО

«Сводка» (АКИpress) – Окуловский районный суд Новгородской области освободил условно-досрочно ранее осужденного на 2,5 года колонии-поселения бывшего гендиректора московской типографии «Печатный экспресс» Сергея Москвина по делу о гибели 17 женщин при пожаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда

«7 марта 2018 года Окуловским районным судом рассмотрено заявление Москвина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы. Исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу о том, что все условия для условно-досрочного освобождения от наказания, предусмотренные законом, Москвиным соблюдены», — говорится в сообщении пресс-службы.

На судебном заседании представитель колонии возражений против УДО Москвина не имел, представитель 15 потерпевших против удовлетворения ходатайства не возражал, трое потерпевших представили заявления о согласии с ходатайством Москвина, представитель прокуратуры Окуловского района также полагал, что ходатайство подлежит удовлетворению.

Москвин ранее был признан виновным по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Второй фигурант дела — главный инженер предприятия Антон Яцков — приговорен к 3,5 года колонии-поселения, оба осужденных также не смогут 2,5 года после выхода на свободу занимать руководящие должности в коммерческих учреждениях. Вынося приговор, суд учел раскаяние Москвина и признание им своей вины, а также прежде безупречную репутацию обвиняемых. О снисхождении к подсудимым, как следует из приговора, просил и ряд родственников жертв пожара, так как подсудимые компенсировали им моральный вред.

В то же время суд пришел к выводу, что фигуранты дела грубо нарушили правила пожарной безопасности на предприятии, что привело к гибели людей при возгорании.

Пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии на Алтуфьевском шоссе и распространился по всей площади четырехэтажного здания. Его жертвами стали 17 женщин, в том числе 12 гражданок Кыргызстана. Москвин признал вину и полностью выплатил компенсации родственникам 16 погибших.

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