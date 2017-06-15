Этнические кыргызы, переехавшие в Кыргызстан, не получили доступ к соцуслугам

Органы местного самоуправления должны предоставлять переселенцам земельные участки в безвозмездное срочное пользование с последующей передачей в собственность при получении гражданства Кыргызстана для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства. Об этом говорится в отчете омбудсмена.

Однако практически во всех регионах существует проблема с обеспечением переселенцев земельными участками. К примеру, в Джалал-Абадской области 2 тысячи 131 человек получили участок от местных властей, а 5 тысяч 512 человек купили за свой счет.

В Чуйской области органами местного самоуправления выделены для строительства жилого дома земельные участки 44 семьям, а 10 семей купили 22 гектара земли в частную собственность.

В целях благоустройства и решения социальных вопросов переселенцев из Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана в Мадынском айыльном аймаке Кара-Суйского района Ошской области выделено 18 гектаров богарной пашни. Но жители не могут получить участки.

Многие переселенцы живут в аварийных, заброшенных объектах, не имеют доступа к социальным услугам. Из 6 тысяч 395 детей этнических кыргызов в возрасте от 7 до 16 лет в общеобразовательных организациях обучаются только 4 тысячи 918 человек.